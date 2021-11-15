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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %6,1 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 10:49:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç), bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %6,1 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %7,8 artışla 44,58 trilyon RMB (6,98 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, bu yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,2 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk on ayında, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %1 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörleri yatırımları sırasıyla yıllık %5 ve %14,2 arttı. Söz konusu artışlar, bu yılın ilk dokuz ayına kıyasla madencilik sektöründe 1,2 puan ve imalat sektöründe 0,6 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: yatırım  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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