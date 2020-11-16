Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %1,8 arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 11:57:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %1,8 artışla 48,33 trilyon RMB (7,32 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları, Ocak-Eylül dönemindeki artış hızına kıyasla 1 puan daha yüksek oldu.

Ocak-Ekim döneminde ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %0,7 artarak, yılın Ocak-Eylül dönemindeki artış hızına kıyasla 0,5 puan daha yüksek oldu ve bu da altyapıya yapılan yatırımın Çin hükümetinin uyguladığı teşvik politikası sayesinde söz konusu dönemde iyileşme göstermeye devam ederek çelik talebini artırdığını ve Ekim ayındaki çelik fiyatlarını desteklediğini gösterdi.

Ocak-Ekim döneminde Çin'in madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %8,4 ve %5,3 düşüş gösterdi. Bu düşüşler, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen düşüş oranlarına kıyasla sırasıyla 1,1 ve 1,2 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,6048 RMB