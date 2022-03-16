Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %12,2 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) Ocak-Şubat döneminde yıllık %12,2 artışla 5,08 trilyon RMB (800 milyar $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Şubat ayında ise, sabit varlık yatırımları aylık %0,66 artış gösterdi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %8,1 artış kaydetti.
Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörleri yatırımları sırasıyla yıllık %21,1 ve %20,9 arttı.