Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %6,2 arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 11:46:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %6,2 artışla 20,6 trilyon RMB (3,1 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Mayıs ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,72 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %6,7 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %17,3 ve %10,6 arttı.