Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde %9,3 arttı

Salı, 19 Nisan 2022 11:02:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %9,3 artışla 10,48 trilyon RMB (1,6 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Mart ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,61 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %8,5 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %19 ve %15,6 arttı.