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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %5,3 arttı

Cuma, 16 Aralık 2022 10:59:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %5,3 artışla 52 trilyon RMB (7,5 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Kasım ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,87 düşüş gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %8,9 artış kaydetti.

Yılın ilk 11 ayında madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %0,5 ve %9,3 arttı.

1$ = 6,9791 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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