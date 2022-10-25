Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Eylül döneminde %5,9 arttı

Salı, 25 Ekim 2022 11:18:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %5,9 artışla 42,14 trilyon RMB (5,9 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Eylül ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,53 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %8,6 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %8,2 ve %10,1 arttı.

1$ = 7,1668 RMB