Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 11:23:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %5,8 artışla 47,15 trilyon RMB (6,7 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Ekim ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,12 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %8,7 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %10,8 ve %9,7 arttı.

1$ = 7,0363 RMB