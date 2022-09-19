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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %5,8 arttı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:45:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,8 artışla 36,71 trilyon RMB (5,3 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Ağustos ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,36 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %8,3 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %6,9 ve %10 arttı.

1$ = 6,9396 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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