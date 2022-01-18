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Çin’de sabit varlık yatırımları 2021 yılında %4,9 arttı

Salı, 18 Ocak 2022 11:22:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) 2021 yılında yıllık %4,9 ve 2019 yılına kıyasla %8 artışla 54,46 trilyon RMB (8,6 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu yıllık artış, 2021 yılının ilk 11 ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

2021 yılında, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %0,4 artış gösterdi. Söz konusu artış, 2021 yılının ilk 11 ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,1 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörleri yatırımları sırasıyla yıllık %10,9 ve %13,5 arttı. Söz konusu artışlar, 2021 yılının ilk 11 ayına kıyasla madencilik sektöründe 3,6 puan daha hızlı ve imalat sektöründe 0,2 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  yatırım  |  benzer haberler »


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