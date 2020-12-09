Çin’de perakende araç satışları Kasım ayında %8 arttı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 14:12:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, bu yıl Kasım ayında Çin’de perakende araç satışları %8 artışla 2,08 milyon adet olarak, üst üste beşinci ay nispeten yükse oranda büyüme kaydetti.

Söz konusu ayda, toptan elektrikli araç satışları ise aylık %24,8 ve yıllık %128,6 artışla 180.000 adet seviyesinde kaydedildi.

CPCA, makroekonomik durum ve ihracat piyasasında beklenenin üstünde gerçekleşen iyileşmenin, perakende araç satışlarında Temmuz ayından Kasım ayına kadar görülen güçlü büyümeye katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde perakende araç satışları yıllık %8,3 düşerken, bu oran yılın ilk on ayında kaydedilen düşüş hızından 1,9 puan daha yavaş olarak otomobil piyasasında görülen iyileşmeyi yansıttı. CPCA, Aralık ayında perakende araç satışları Kasım ayındaki hızla büyümeye devam ederse, yılın tamamında satışların yıllık bazda %7 düşüş kaydedeceğini öngörüyor.

Bu yılın başındaki Covid-19 salgını nedeniyle, 2020’deki perakende araç satışları toplamda daha düşük olacak. Bu durum da düşük baz seviyesi nedeniyle 2021 öngörüsü için iyi olacak. Aynı zamanda, önümüzdeki yıl nispeten geç bir tarihte gerçekleşecek olan Bahar Tatili (11-17 Şubat) otomobil piyasasını olumlu etkileyecek. Ancak, Çin-ABD ilişkilerindeki belirsizlik otomobil piyasasını olumsuz etkileyebilir.