Çin’de perakende araç satışları Ekim ayında %8 arttı

Salı, 10 Kasım 2020 14:44:40 (GMT+3) | Şanghay

Ekim ayında Çin’de perakende araç satışları yıllık %8 artışla 1,99 milyon adet seviyesinde yer alarak, üst üste dördüncü ay nispeten yüksek oranda büyüme gösterdi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’de perakende araç satışları, geçen yılın aynı dönemindeki %12,5’a kıyasla 2,3 puan daha yavaş düşüş hızı kaydederek %10,2 düşüş gösterdi. Bu durum da araç piyasasında görülen iyileşmeyi yansıttı.

Ekim ayındaki canlı ticaret dönemi ve Pekin Otomobil Fuarı, söz konusu ayda perakende araç satışlarını olumlu etkiledi.

Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, ulusal ekonomik büyüme ve kentleşmenin gelişmesi sayesinde Çin’in dünyanın en büyük otomobil pazarı olmaya devam edeceğini ve daha da büyüyeceğini öngördü.