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Çin’de perakende araç satışı Ocak-Şubat döneminde %71 artacak

Perşembe, 04 Mart 2021 15:03:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, Ocak-Şubat Çin’de perakende araç satışlarının yıllık %71 artışla 3,35 milyon adet olması bekleniyor.

Birliğe göre, otomotiv sektörü, imalat sektörünün dönüşmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir atılım yönünde ilerliyor. Otomobil tüketiminin teşviki, ekonominin iç döngüsünü teşvik etmek için alınan önemli bir önlem. Birlik, 2020 yılında Çin’in otomobil sektörünün gelişimini teşvik etmek için pek çok önlem uyguladığını, 2021 yılında ise Çin’in potansiyel tüketim gücünden tam olarak yararlanacağını, örneğin orta yaşlı ve yaşlı insanların ulaşımını kolaylaştıracağını ve otomobillerin kırsal alanlarda yaygınlaşması ile kırsal seyahat koşullarının iyileştirilmesini teşvik edeceğini belirtti.


Etiketler: Uzak Doğu  otomotiv  Çin  |  benzer haberler »


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