Çin’de perakende araç satışı Ocak ayında 2,09 milyon adet olacak

Pazartesi, 25 Ocak 2021 14:28:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, Ocak ayında Çin’de perakende araç satışlarının 2,09 milyon adet olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Çin Yeni Yılı tatili Ocak ayı sonuna denk geldiği için tatil öncesi binek araç satışları yüksek seviyelerde gerçekleşmişti. Bu yüzden, 1-10 Ocak ve 11-17 Ocak dönemlerinde Çin’de perakende binek araç satışları sırasıyla, yıllık %2,1 ve %8,9 düşüş kaydetti.

Bu yıl 18-24 Ocak döneminde, perakende binek araç satışlarının geçtiğimiz sene kaydedilen düşük seviyelere bağlı olarak, yıllık %66,7 yükselmesi bekleniyor. 25-31 Ocak döneminde ise binek araç satışlarındaki yıllık artışın %13,2 olacağı düşünülüyor.