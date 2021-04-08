Çin’de perakende araç satışı Mart ayının sonunda %1 düştü

Perşembe, 08 Nisan 2021 16:22:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, Mart ayının dördüncü haftasında (22-31 Mart) Çin’de perakende araç satışları 2019 yılına kıyasla %1 düşüşle 75.000 adet oldu. Birlik, Corona virüsünün olumsuz etkilerinden dolayı 2020 yılında kaydedilen düşük seviyeler nedeniyle haftalık analiz karşılaştırması için 2019 yılındaki seviyeleri baz aldı.

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM), daha önce çip arzı sıkıntısının altı ay içinde azalacağını tahmin ederken, şimdi ise arz sıkıntısının 9-12 ay içinde hafiflemesini beklediklerini belirtti. CAAM ayrıca, “Otomobil sektöründeki çip sorunuyla ilgili arz ve talep çatışmasını birden fazla faktör etkiledi, ancak bu yıl Çin’deki otomobil satışlarında önce düşüş ve daha sonra artışlar görülebilir,” diye ekledi.