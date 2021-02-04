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Çin’de özel çelik üreticileri 2020 yılı satışlarında devlete bağlı üreticilerden daha fazla kâr elde etti

Perşembe, 04 Şubat 2021 15:15:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Metalurjik İşletmeler Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Wang Lianzhong, 2020 yılında Çin’deki başlıca özel çelik üreticilerinin satışlarından toplamda yıllık %13 artışla 3,35 trilyon RMB gelir elde ettiğini, bu satışlardan ise yıllık %6,1 artışla 161 milyar RMB (24,9 milyar $) kâr elde ettiğini belirtti.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2020 yılında Çin Demir Çelik Birliği üyesi çelik üreticileri yıllık %6,59 artışla toplam 207,4 milyar RMB (32 milyar $) kâr elde etmişti.

Lianzhong’a göre, Çin’deki özel çelik üreticileri devlete bağlı üreticilerden daha fazla kârlılığa sahip. Örneğin, 2020 yılında özel çelik üreticileri satışlarından %4,8 oranında kâr elde ederken, devlete bağlı çelik üreticilerinin kârlılığı %4,41 oranında yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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