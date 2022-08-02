Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Temmuz ayında %54,4’e yükseldi

Salı, 02 Ağustos 2022 10:24:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne (CADA) göre, otomobil satıcıları stok uyarı endeksi bu yılın Temmuz ayında aylık 4,9 puan ve yıllık 2,1 puan artışla %54,4 seviyesinde kaydedildi.

Hükümetin otomobil alım vergisini Haziran itibarıyla yarıya indirmesi otomobil endüstrisini olumlu etkiledi. Ancak bu ayrıcalık ülkedeki bölge ve eyaletlerin %30’unda Haziran sonunda kaldırılırken, sıcak havalar ve Covid-19 salgını da Temmuz ayında otomobil endüstrisini olumsuz etkiledi. Temmuz ayında, Çin’de binek araç satışlarının yıllık bazda Haziran ayında kaydedilen artışa kıyasla daha yavaş bir büyümeyle 1,65 milyon adet olması bekleniyor.