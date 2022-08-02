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Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Temmuz ayında %54,4’e yükseldi

Salı, 02 Ağustos 2022 10:24:32 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne (CADA) göre, otomobil satıcıları stok uyarı endeksi bu yılın Temmuz ayında aylık 4,9 puan ve yıllık 2,1 puan artışla %54,4 seviyesinde kaydedildi.

Hükümetin otomobil alım vergisini Haziran itibarıyla yarıya indirmesi otomobil endüstrisini olumlu etkiledi. Ancak bu ayrıcalık ülkedeki bölge ve eyaletlerin %30’unda Haziran sonunda kaldırılırken, sıcak havalar ve Covid-19 salgını da Temmuz ayında otomobil endüstrisini olumsuz etkiledi. Temmuz ayında, Çin’de binek araç satışlarının yıllık bazda Haziran ayında kaydedilen artışa kıyasla daha yavaş bir büyümeyle 1,65 milyon adet olması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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