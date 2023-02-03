Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Ocak ayında %61,8 oldu

Cuma, 03 Şubat 2023 10:44:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne (CADA) göre, otomobil satıcıları stok uyarı endeksi bu yılın Ocak ayında aylık 3,6 puan ve yıllık 3,5 puan artışla %61,8 seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında Yeni Yıl ve Çin Yeni Yılı tatilleri nedeniyle az iş günü olması otomobil alımlarını olumsuz etkiledi. Ancak Çin Yeni Yılı tatili süresince beklenenden daha fazla müşteri otomobil seçmeye gitti ancak birçoğu düşük indirim oranları nedeniyle bekle-gör tutumu sergiledi. Şubat ayında otomobil satışlarının iyileşmesi bekleniyor.