Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Mayıs ayında düştü

Salı, 08 Haziran 2021 12:17:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne (CADA) göre, Çin’in otomobil satıcıları stok uyarı endeksi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen %56,4 kıyasla 3,5 puan ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilene kıyasla 1,3 puan düşüş göstererek %52,9 oldu.

CADA ayrıca, söz konusu ayda, otomobil satıcılarının stok uyarı endeksinde kaydedilen aylık ve yıllık düşüşlerin, otomobil satıcıları üzerindeki baskının bir nebze azaldığını gösterdiğini ifade etti. Ancak, otomobil satışlarının Mayıs ayında, aylık %5 ve yıllık %8,8 artışla 1,72 milyon adede ulaşması beklense de söz konusu rakam, piyasa oyuncularının beklentilerinin altında kalıyor. CADA, otomobil satışlarının Haziran ve Temmuz aylarında mevsimsel aşağı yönlü harekete geçmesini beklediğini söyledi.