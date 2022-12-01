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Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Kasım ayında %65,3’e yükseldi

Perşembe, 01 Aralık 2022 10:58:00 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne (CADA) göre, otomobil satıcıları stok uyarı endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 6,3 puan ve yıllık 9,9 puan artışla %65,3 seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Covid-19 salgınının hızla yayılması otomobil satışlarını olumsuz etkiledi. Örneğin, görüşülen tüccarların %41,2’si galerilerin kapatılması nedeniyle faaliyetlerini askıya aldıklarını belirtirken, tüketici talebi olumsuz etkilendi. Kasım ayında Çin’de otomobil satışlarının 1,7 milyon adet olması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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