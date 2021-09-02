Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Ağustos ayında düştü

Perşembe, 02 Eylül 2021 14:26:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne (CADA) göre, Çin’in otomobil satıcıları stok uyarı endeksi bu yılın Ağustos ayında aylık 0,6 puan ve yıllık 1,1 puan düşüş göstererek %51,7 seviyesinde kaydedildi.

CADA, Ağustos ayının geçiş dönemi olmasına bağlı olarak otomobil talebinin, yeni eğitim öğretim dönemi ve yaklaşmakta olan Sonbahar Ortası Festivali ile Milli Bayram sebebiyle arttığını belirtti. Otomobil bayilerinin, en yoğun sezon olan Eylül-Ekim dönemindeki talebe yönelik pazarlama stratejilerini belirlediği öğrenildi.