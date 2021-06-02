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Çin’de ortalama yeni konut fiyatları Mayıs ayında hızlıca arttı, fiyatlar yakında yatay seyredebilir

Çarşamba, 02 Haziran 2021 16:32:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay merkezli gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’a bağlı gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Mayıs ayında yıllık %4,08 artışla metrekare başına 16.006 RMB (2.510$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Bu artış, Nisan ayında kaydedilen yıllık artış oranından 0,03 puan daha hızlı oldu. Aylık bazdaki artış ise %0,34 ile Nisan ayının aylık artış oranından 0,11 puan daha hızlı oldu.

Çin’de yeni konut fiyatları Mayıs ayında aylık bazda 71 şehirde artış ve 26 şehirde düşüş gösterirken, fiyatlar 3 şehirde yatay seyretti.

Söz konusu ayda, ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları yıllık %3,64 artışla 15.810 RMB/m2 (2.479$/m2) seviyesine yükseldi. Bu artış, Nisan ayının yıllık artış oranına kıyasla 0,06 puan daha hızlı oldu. Aylık bazdaki artış ise %0,5 ile Nisan ayına kıyasla değişiklik göstermedi.

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Guangzhou ve Shenyang şehirlerinde uygun fiyatlı kiralık konut inşa edilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili görüşmeler yaptı. Bakanlık, aralarında Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Shenzhen şehirlerinin de yer aldığı 40 şehrin, şehre yeni yerleşen vatandaşların ve gençlerin konut sorununu çözmek amacıyla uygun fiyatlı konut inşası için çalışmalar yapacağını ifade etti. Öte yandan, Çin, ebeveynliği teşvik etmek amacıyla üç çocuk politikasına uygulanan yasağı kaldırdı. Ningbo, Huzhou ve Shaoxing şehirleri dahil olmak üzere şehirlerde, emlak sektörünü olumsuz etkileyebilecek mülk satın alma kısıtlaması getirildi. Konut fiyatlarının hızlı artış göstermek yerine gelecekte yatay seyredebileceği düşünülüyor.

1$ = 6,3773 RMB


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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