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Çin’de ortalama perakende araç satışı 15-21 Ekim’de %18 arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 14:56:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, Çin’de günlük perakende araç satışları bu yıl Ekim ayının üçüncü haftasında (15-21 Ekim) aylık bazda %8 ve yıllık bazda %18 artış göstererek 53.000 adet oldu.

Çin’de günlük perakende araç satışları Ekim ayının ilk üç haftasında aylık %3 ve yıllık %16 artışla 42.000 adet seviyesinde yer alarak söz konusu dönemde satış teşvik faaliyetleri nedeniyle iyi bir performans gösterdi.

CPCA dördüncü çeyrekteki yıllık artışın, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık %8 olarak kaydedilen artışa kıyasla azalarak %6 olmasını bekliyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  ticaret  otomotiv  |  benzer haberler »


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