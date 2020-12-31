Çin’de ortalama konut fiyatları 2021 yılında %5 artacak

Perşembe, 31 Aralık 2020 10:52:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin merkezli önemli bir emlak araştırma kurumu olan Shell Araştırma Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre, 2021 yılında Çin’de yeni ve ikinci el konutların ortalama fiyatlarındaki büyüme yaklaşık %5 oranında olacak. 2020 yılında ise söz konusu büyüme %7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ancak, emlak sektörüne verilen ekonomik destek giderek zayıflayacak ve dolayısıyla konut fiyatlarındaki genel artış dönemi bir daha yaşanmayacak.

Shell Araştırma Kurumu’na göre, 2021 yılında Yangtze Nehri Deltası’nda bulunan konut fiyatları, Pearl Nehir Deltası’ndaki konut fiyatlarına kıyasla daha fazla artış gösterecek.