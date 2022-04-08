Çin’de motorlu taşıt sayısı 31 Mart tarihi itibarıyla 402 milyon adet seviyesinde yer aldı

Cuma, 08 Nisan 2022 10:14:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki motorlu taşıt sayısının 31 Mart tarihi itibarıyla 307 milyon adedi otomobil olmak üzere 402 milyon adet seviyesinde yer aldığı belirtildi. Bu yılın ilk çeyreğinde yeni motorlu araç kayıtları 9,34 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu tarih itibarıyla ülkede yeni elektrikli araç sayısı 8,91 milyon adet seviyesinde yer alarak toplam motorlu taşıtların %2,9’unu oluşturdu. Öte yandan yeni elektrikli araç kayıtları bu yılın Ocak-Mart döneminde 1,11 milyon adet seviyesinde yer aldı.