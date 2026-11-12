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Çin'de Liaoning merkezli başlıca çelik üreticileri Aralık ayı yerel sıcak rulo sac fiyatlarını düşürdü

Perşembe, 12 Kasım 2026 10:03:45 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticileri Anshan Iron and Steel, Benxi Iron and Steel (Bengang) ve Ansteel Group Lingyuan Iron and Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel), bu yılın Aralık ayında teslim edilecek çelik ürünlerine ilişkin fiyatlarını açıkladı.

Üç üretici, Aralık ayında teslim edilecek sıcak rulo sac için yerel baz fiyatlarını 50 RMB/mt (7,4$/mt) düşürürken, filmaşin ve inşaat demiri fiyatlarını yatay tutma kararı aldı.

Ayrıca Bengang ve Lingyuan Steel, Aralık ayı teslimatlı özel çelik ürünlerinin yerel baz fiyatlarını 50 RMB/mt (7,4$/mt) düşürdü.

Anshan Iron and Steel ise aynı ayda teslim edilecek boyalı sac için yerel baz fiyatını 50 RMB/mt (7,4$/mt) indirdi.

Çelik üreticileri, başta yassı çelik segmentinde olmak üzere Aralık ayında talebin zayıf seyretmesini beklerken, bu durumun piyasadaki havayı olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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