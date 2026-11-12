Çin'de Liaoning merkezli başlıca çelik üreticileri Aralık ayı yerel sıcak rulo sac fiyatlarını düşürdü

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticileri Anshan Iron and Steel, Benxi Iron and Steel (Bengang) ve Ansteel Group Lingyuan Iron and Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel), bu yılın Aralık ayında teslim edilecek çelik ürünlerine ilişkin fiyatlarını açıkladı.

Üç üretici, Aralık ayında teslim edilecek sıcak rulo sac için yerel baz fiyatlarını 50 RMB/mt (7,4$/mt) düşürürken, filmaşin ve inşaat demiri fiyatlarını yatay tutma kararı aldı.

Ayrıca Bengang ve Lingyuan Steel, Aralık ayı teslimatlı özel çelik ürünlerinin yerel baz fiyatlarını 50 RMB/mt (7,4$/mt) düşürdü.

Anshan Iron and Steel ise aynı ayda teslim edilecek boyalı sac için yerel baz fiyatını 50 RMB/mt (7,4$/mt) indirdi.

Çelik üreticileri, başta yassı çelik segmentinde olmak üzere Aralık ayında talebin zayıf seyretmesini beklerken, bu durumun piyasadaki havayı olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.