﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de kış stok alımları çelik fiyatlarının artması sonucu durgun

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:28:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de kışın yapılan stok alımları nihai mamul fiyatlarının artması nedeniyle bu yıl durgun oldu.

Piyasa analistlerine göre, tüccarlar önceki yıllarda kışın kullanmak üzere stok alımları yapmaya 20 Aralık civarı başlarken, bu yıl inşaat demiri fiyatlarının da halihazırda 4.000 RMB/mt’u (575$/mt) geçmesiyle birlikte, yükselen çelik fiyatları sonucu oldukça temkinli davrandı. Bu seviyelerden stok alımı yapmak çok riskli olabilir. Çin Yeni Yılı (21-27 Ocak) yaklaşırken henüz büyük ölçekli bir stok alımı gerçekleşmedi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Lübnan ithal uzun mamul piyasası durgun, talep zayıf

22 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Bangladeş’te haftalar süren sessizliğin ardından konteyner bazlı hurda bağlantıları yapıldı

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla düştü

22 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’nın AB dışı ülkelerle yaptığı çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Ekim döneminde düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Romanya’da perakende uzun mamul fiyatları sabit, piyasa görünümü karamsar

22 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul teklifleri güçlü hurda fiyatlarına rağmen geriledi

22 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD yerel inşaat demiri piyasası 2023’ü bekliyor

22 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat Avrupa’ya ilk defa uzun mamul ihraç edecek

22 Ara | Çelik Haberler

Kardemir yüksek tonajlı inşaat demiri sattı

21 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Aralık sonu için yerel inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu

21 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük