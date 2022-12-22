Çin’de kış stok alımları çelik fiyatlarının artması sonucu durgun

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:28:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin’de kışın yapılan stok alımları nihai mamul fiyatlarının artması nedeniyle bu yıl durgun oldu.

Piyasa analistlerine göre, tüccarlar önceki yıllarda kışın kullanmak üzere stok alımları yapmaya 20 Aralık civarı başlarken, bu yıl inşaat demiri fiyatlarının da halihazırda 4.000 RMB/mt’u (575$/mt) geçmesiyle birlikte, yükselen çelik fiyatları sonucu oldukça temkinli davrandı. Bu seviyelerden stok alımı yapmak çok riskli olabilir. Çin Yeni Yılı (21-27 Ocak) yaklaşırken henüz büyük ölçekli bir stok alımı gerçekleşmedi.