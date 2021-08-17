Çin’de inşaat faaliyetleri Ocak-Temmuz döneminde düşüşe geçti

Salı, 17 Ağustos 2021 13:54:15 (GMT+3) | Şanghay

Çin’deki yeni inşaat faaliyetleri bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, yılın ilk altı ayında kaydedilen yıllık %3,8 artıştan yıllık %0,9 düşüşe döndü.

Söz konusu düşüş, hükümetin, arazi spekülasyonunu azaltmaya ve gayrimenkul sektöründeki arzı kontrol altına almaya çalıştığına işaret ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım söz konusu dönemde, yıllık %12,7 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %16,5 artışla 8,49 trilyon RMB (1,31 trilyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışın, yılın ilk altı ayına kıyasla 2,3 puan daha yavaş olması, merkezi hükümetin, hızla artan fiyatları kontrol altına almak amacıyla aldığı önlemler nedeniyle gayrimenkul sektöründe yavaşlama olduğunu gösteriyor.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %21,5 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %14,5 artışla 1.016 milyar m2 olarak kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan %9 arttı. Söz konusu artış, yılın ilk altı ayına kıyasla 1,2 puan yavaş oldu.