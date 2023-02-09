Çin’de Hebei eyaletinin kömür tüketimi 2025’te %10 azalacak

Perşembe, 09 Şubat 2023 10:56:45 (GMT+3) | Şanghay

7 Şubat’ta Çin’in Hebei Eyaleti Ekoloji ve Çevre Departmanı tarafından yayımlanan plana göre, 2025 yılının sonunda eyaletin kömür tüketimi 2020 sonuna kıyasla %10 düşüş gösterecek. Buna ek olarak, eyaletteki kömür tüketimi 2026-2030 döneminde daha da azalacak.

Ayrıca, eyalet yönetimi sıkı bir kapasite değiştirme politikası uygulayarak bağımsız sinterleme ve sıcak haddeleme şirketlerinin sayısını kademeli bir şekilde düşürecek. Öte yandan, 2025’e kadar 1.000 metreküp kapasitenin altındaki yüksek fırınlar, aşamalı sinterleme makineleri ve pelet şaft fırınları kullanımdan kaldırılacak. Ayrıca, eyalet yönetimi yüksek fırınlar ve konvertörlerle yapılan uzun süreçli çelik üretiminden, elektrik ark ocaklı kısa süreçli çelik üretimine geçişi destekleyecek. 2025 yılında elektrik ark ocaklı çelik üretimi eyaletteki toplam çelik üretiminin %5-10’unu oluşturacak.