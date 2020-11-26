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Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı Kasım ayının üçüncü haftasında %7 arttı

Perşembe, 26 Kasım 2020 14:56:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, bu yıl Kasım ayının üçüncü haftasında (16-22 Kasım) Çin’de günlük perakende araç satışları aylık bazda %1 düşüş ve yıllık bazda %7 artış göstererek 52.501 adet oldu.

SteelOrbis tarafından önceden bildirildiği üzere, Kasım ayının ikinci haftasında (9-15 Kasım) Çin’de günlük perakende araç satışları ise, çoğunlukla uzun Ulusal Tatil sonrasındaki yüksek baz fiyatlar nedeniyle aylık %13 düşüş fakatı yıllık %15 artışla 50.000 adet seviyesinde kaydedilmişti. Kasım ayın ilk haftasında ise (1-8 Kasım) günlük perakende araç satışları aylık %42 ve yıllık %20 artışla 35.000 adet seviyesinde yer almıştı.

Çin’de günlük perakende araç satışları Kasım ayının ilk üç haftasında (1-22 Kasım) aylık %2 ve yıllık %13 artışla 45.329 adet seviyesinde kaydedildi. CPCA, Çin’de şu anda makro ekonomik durum sabit olsa da, ara sıra Covid-19 vakalarının görüldüğünü ve bunun da vatandaşlar dışarı çıkarken daha güvende olmak isteyecekleri için araç alımlarını artıracağını belirtti.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  otomotiv  |  benzer haberler »


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