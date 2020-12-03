Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı Kasım ayında %5 arttı

Perşembe, 03 Aralık 2020 11:48:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, bu yıl Kasım ayında Çin’de günlük perakende araç satışları aylık bazda %3 ve yıllık bazda %5 artış göstererek 62.000 adet oldu.

Çin’de günlük perakende araç satışları Kasım ayının dördüncü haftasında (23-30 Kasım) aylık %3 artış ve yıllık %3 düşüşle 107.000 adet seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis tarafından önceden bildirildiği üzere, Kasım ayının üçüncü haftasında (16-22 Kasım) Çin’de günlük perakende araç satışları aylık %1 düşüş fakat yıllık %7 artışla 53.000 adet olmuştu. Kasım ayının ikinci haftasında (9-15 Kasım) Çin’de günlük perakende araç satışları ise, çoğunlukla uzun Ulusal Tatil sonrasındaki yüksek baz fiyatlar nedeniyle aylık %13 düşüş fakat yıllık %15 artışla 50.000 adet seviyesinde kaydedilmişti. Kasım ayın ilk haftasında ise (1-8 Kasım) günlük perakende araç satışları aylık %42 ve yıllık %20 artışla 35.000 adet seviyesinde yer almıştı.