Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı 1-15 Kasım'da %11 arttı

Cuma, 20 Kasım 2020 13:59:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin’de günlük perakende araç satışları, bu yıl Kasım ayının ilk haftasında (1-8 Kasım) aylık bazda %42 ve yıllık bazda %20 artış göstererek 35.000 adet olmuştu. Kasım ayının ikinci haftasında (9-15 Kasım) Çin’de günlük perakende araç satışları ise, çoğunlukla uzun Ulusal Tatil sonrasındaki yüksek baz fiyatlar nedeniyle aylık %13 düşüş fakatı yıllık %15 artışla 50.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Çin’de günlük perakende araç satışları Kasım ayının ilk iki haftasında (1-15 Kasım), Kasım ayında daha fazla iş günü olduğu için aylık %38 ve yıllık %11 artışla 47.608 adet seviyesinde yer aldı.

18 Kasım’da Danıştay tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin otomobil tüketimini dengelemek ve artırmak amacıyla yerel hükümetleri araç plakalarının artırılması, kırsal kesimde bir kez daha otomobil satış tanıtımı faaliyetleri yapılması ve kırsal bölgede ikamet edenler için eski arabayı yenisiyle değiştirme teşviki yapılması için harekete geçirecek.