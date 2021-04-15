Çin’de günlük ortalama binek araç satışı Nisan ayının ilk haftasında %17 düştü
Perşembe, 15 Nisan 2021 14:38:27 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, Nisan ayının ilk haftasında (1-7 Nisan) Çin’de ortalama günlük perakende araç satışları yıllık bazda %5 artış ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %9 düşüş kaydetti. Satışlar aylık bazda ise %17 geriledi.
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