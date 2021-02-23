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Çin’de günlük ortalama binek araç satışı 1-14 Şubat’ta düştü

Salı, 23 Şubat 2021 14:39:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, Şubat ayının ilk iki haftasında (1-7/8-14 Şubat) Çin’de ortalama günlük perakende araç satışları 2019 yılının aynı haftalarına kıyasla sırasıyla %24 ve %26,3 düşüş kaydetti. CPCA söz konusu sonuçları, 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle oldukça düşük bir seviye kaydedildiği için 2019 yılı sonuçlarıyla kıyasladı.

Şubat ayının üçüncü ve dördüncü haftasında Çin’de ortalama günlük perakende araç satışlarının, Çin Yeni Yıl tatilinin ardından daha fazla alıcı piyasaya döndüğü için 2019 yılının aynı haftalarına kıyasla sırasıyla %2,9 ve %7,8 düşüş göstermesi bekleniyor.

Buna ek olarak, Şubat ayında Çin’de toplam perakende araç satışının yıllık %377 artış ve aylık %44,9 düşüşle 1,19 milyon adet olacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  otomotiv  |  benzer haberler »


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