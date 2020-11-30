﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de geri dönüştürülebilir çelik ürünleri için yeni standart taslağı onaylandı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 15:41:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

29 Kasım’da, Çin’de geri dönüştürülebilir çelik ürünleri için yeni standart taslağı, bir grup uzman tarafından incelenmesinin ardından onaylandı ve bu yılın sonunda resmi olarak yayımlanacak.

Geri dönüştürülebilir çelik ürünleri, geri dönüştürülebilir ve işlenebilir olarak sınıflandırıldıktan sonra doğrudan demir kaynağı olarak kullanılabilecek besleme malzemesi olarak belirtiliyor.

Uzmanlar, söz konusu standartlar için kapsam, düzgüsel referanslar, terimler ile tanımlar, sınıflandırma, teknik gereklilikler, örnekleme ve numune hazırlığı, inceleme yöntemleri, kabul kuralları, taşıma ve kalite sertifikaları dahil olmak üzere dokuz bölümde inceleme yaptı ve onayladı.  Uzmanlar ayrıca, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin Demir Çelik Birliği ve çelik şirketleri dahil olmak üzere ilgili taraflara birçok fikir ve öneri verdi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Kas

Shanxi eyaletinin kömür üretimi Ekim ayında %13,9 arttı
26  Kas

Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı Kasım ayının üçüncü haftasında %7 arttı
25  Kas

Çin’de arazi satışlarından elde edilen gelir %18,3 arttı
20  Kas

HBIS, Laoting’in 2 No’lu yüksek fırınını faaliyete başlattı
19  Kas

Çin’in ekskavatör üretimi Ocak-Ekim döneminde %32,7 arttı