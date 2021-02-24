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Çin’de ekskavatör satışlarının Şubat ayında %137 artması bekleniyor

Çarşamba, 24 Şubat 2021 14:20:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Çin’deki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışlarının yıllık yaklaşık %137 ve aylık %7,3 artışla 22.000 adet olması bekleniyor. Bu seviyeye, iç piyasaya yıllık yaklaşık %160 artışla 18.000 adet yapılması beklenen ekskavatör satışları da dahil.

CCMA’ya göre, Ocak-Şubat döneminde Çin’in ekskavatör satışlarının yıllık %116,42 artışla 41.601 adet olması bekleniyor. 2021 yılının tamam içinse, ekskavatör satışlarının yıllık %10’dan fazla artış kaydedeceği öngörülüyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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