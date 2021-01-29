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Çin’de ekskavatör satışlarının Ocak ayında %106 artması bekleniyor

Cuma, 29 Ocak 2021 11:10:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Çin’deki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışlarının yıllık %106 artışla 20.500 adet olması bekleniyor. Bu satış, iç piyasaya yıllık %112 artışla 17.000 adet ve dış piyasalara da yıllık %60 artışla 3.500 adet yapılan ekskavatör satışından oluşuyor.

2020 yılında Çin’den dış piyasalara yapılan 34.700 adetlik ekskavatör satışı, Çin’in söz konusu yıldaki toplam ekskavatör satışlarının yaklaşık %10’unu oluşturdu. Bu durum ihracatın geliştirilmesi için çok alan olduğuna işaret etti.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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