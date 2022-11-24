Çin’de ekskavatör satışlarının Kasım ayında %25 artması bekleniyor

Perşembe, 24 Kasım 2022 15:15:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki ekskavatör satışlarının bu yılın Kasım ayında yıllık %25 artışla 25.500 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %11 artışla 15.500 adet ve dış piyasalara ise yıllık %25 artışla 10.000 adet satış gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Çin’in yatırıma bağlı ve döngüsel olan madencilik makineleri endüstrisi, Covid-19 salgını, artan rekabet, hammadde ile emtia fiyatlarında görülen artışlar ve karışık uluslararası ticari ilişkiler gibi birçok belirsizlikle karşı karşıya.