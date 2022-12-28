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Çin’de ekskavatör satışlarının Aralık ayında %17 düşmesi bekleniyor

Çarşamba, 28 Aralık 2022 10:41:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de ekskavatör satışlarının bu yılın Aralık ayında yıllık %17 düşüşle 20.000 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %32 düşüşle 10.500 adet ve dış piyasalara ise yıllık %10 artışla 9.500 adet satış gerçekleştirileceği düşünülüyor.

2022 yılının tamamında ise, ülkenin iç piyasaya 156.000 adet ve dış piyasalara yıllık %58 artışla 108.000 adet olmak üzere toplamda yıllık %23 düşüşle 264.500 adet satış gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çin’in yatırıma bağlı ve döngüsel olan madencilik makineleri endüstrisi, Covid-19 salgını, erken Çin Yeni Yılı tatili ve artan rekabet gibi birçok belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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