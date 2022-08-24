Çin’de ekskavatör satışlarının Ağustos ayında yatay seyretmesi bekleniyor

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki ekskavatör satışlarının bu yılın Ağustos ayında yıllık bazda yatay seyrederek 18.000 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.
Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %27 düşüşle 9.000 adet ve dış piyasalara ise yıllık %57 artışla 9.000 adet satış gerçekleştirileceği düşünülüyor.
Piyasa analistleri, Covid-19 salgını, artan hammadde fiyatları ve küresel piyasadaki çalkantılı gidişatın söz konusu dönemde ekskavatör satışlarını olumsuz etkilediğini düşünüyor.