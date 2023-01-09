Çin’de ekskavatör satışlarının 2023’ün ikinci yarısında tersine dönmesi bekleniyor

Pazartesi, 09 Ocak 2023 10:46:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede ekskavatör satışlarının 2023’ün Ocak-Haziran döneminde dibi görmesi ve Temmuz-Aralık döneminde ise bunun tersine dönmesi bekleniyor.

Çin hükümeti, ekskavatör talebini destekleyecek olan gayrimenkul sektörüne destek dahil olmak üzere ekonomik gelişimi canlandırmak adına teşvik politikaları yayımladı.

Öte yandan, yurt dışından gelen talep muhtemelen daha da iyileşecek. Çin geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %64,9 artışla 98.739 adet ekskavatör ihraç etti. Bu gelişme küresel pazarda ekskavatör talebinin iyi olduğuna işaret ederken, piyasa oyuncuları bu trendin 2023’te devam edebileceğini düşünüyor.

Buna ek olarak, ekskavatör gibi karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin karbon salımı standartları 1 Aralık 2022 itibarıyla değişti ve bu da eski ekipmanların yenilenmesi için teşvik sağlayacak.

Ayrıca, Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesi de bu yılın başında vakaların hızla arttığı zorlu dönemin ardından son kullanıcı endüstrileri olumlu etkileyebilir.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Çin’in ekskavatör satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %17 düşüşle 20.000 adet seviyesinde kaydedilmişti.