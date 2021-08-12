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Çin’de ekskavatör satışları Temmuz ayında %9,24 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 13:41:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Temmuz ayında yıllık %9,24 düşüşle 17.345 adet oldu.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %24,1 düşüşle 12.329 adet ve dış piyasalara ise yıllık %75,6 artışla 5.016 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Çin’in ekskavatör satışları yıllık %27,2 artışla 241.178 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yıllık %19,7 artışla 206.029 adet ve dış piyasalara ise yıllık %102 artışla 35.149 adet satış yapıldı.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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