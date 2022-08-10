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Çin’de ekskavatör satışları Temmuz ayında %3,42 arttı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 12:13:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,42 artışla 17.939 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %24,9 düşüşle 9.250 adet ve dış piyasalara ise yıllık %72,8 artışla 8.689 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %51,3 düşüşle 100.374 adet ve dış piyasalara yıllık %72,3 artışla 60.659 adet olmak üzere yıllık %33,2 düşerek 161.033 adede geriledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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