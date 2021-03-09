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Çin’de ekskavatör satışları Şubat ayında %205 arttı

Salı, 09 Mart 2021 14:27:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Çin’deki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları yıllık %205 ve artışla 28.305 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %256 artışla 24.562 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %57,9 artışla 3.743 adet satış gerçekleştirildi.

CCMA’ya göre, Ocak-Şubat döneminde Çin’in ekskavatör satışları yıllık %149 artışla 47.906 adet oldu. Belirtilen dönemde, iç piyasaya yıllık yaklaşık %177 artışla 40.588 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %60,7 artışla 7.318 adet satış gerçekleştirildi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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