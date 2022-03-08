Çin’de ekskavatör satışları Şubat ayında %13,5 düştü

Salı, 08 Mart 2022 14:37:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Şubat ayında yıllık %13,5 düşüşle 24.483 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %30,5 düşüşle 17.052 adet ve dış piyasalara ise yıllık %97,7 artışla 7.431 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları 25.330 adedi iç piyasaya ve 14.760 adedi dış piyasalara olmak üzere yıllık %16,3 düşerek 40.090 adede geriledi.