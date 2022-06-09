Çin’de ekskavatör satışları Mayıs ayında %24,2 düştü

Perşembe, 09 Haziran 2022 11:40:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Mayıs ayında yıllık %24,2 düşüşle 20.624 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %44,8 düşüşle 12.179 adet ve dış piyasalara ise yıllık %63,9 artışla 8.445 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %54,7 düşüşle 80.097 adet ve dış piyasalara yıllık %75,7 artışla 42.236 adet olmak üzere yıllık %39,1 düşerek 122.333 adede geriledi.