Çin’de ekskavatör satışları Mayıs ayında %14,3 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 12:07:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’deki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Mayıs ayında yıllık %14,3 düşüşle 27.220 adet oldu.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %25,2 düşüşle 22.070 adet ve dış piyasalara ise yıllık %132 artışla 5.150 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin ekskavatör satışları yıllık %37,7 artışla 200.733 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yıllık %31,7 artışla 176.735 adet ve dış piyasalara ise yıllık %106 artışla 23.998 adet satış yapıldı.