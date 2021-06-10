﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de ekskavatör satışları Mayıs ayında %14,3 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 12:07:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’deki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Mayıs ayında yıllık %14,3 düşüşle 27.220 adet oldu.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %25,2 düşüşle 22.070 adet ve dış piyasalara ise yıllık %132 artışla 5.150 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin ekskavatör satışları yıllık %37,7 artışla 200.733 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yıllık %31,7 artışla 176.735 adet ve dış piyasalara ise yıllık %106 artışla 23.998 adet satış yapıldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Haz

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mayıs ayında %38,1 arttı
09  Haz

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,58 düştü
07  Haz

Çin’in çelik ihracatı Mayıs ayında %33,9 düştü
04  Haz

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs sonunda %3,92 azaldı
04  Haz

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs sonunda %13,6 düştü