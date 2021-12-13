﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de ekskavatör satışları Kasım ayında %36,6 düştü

Pazartesi, 13 Aralık 2021 11:21:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, bu yılın Kasım ayında, yıllık %36,6 düşüşle 20.444 adet seviyesinde yer alarak üst üste yedi ay yıllık bazda düşüş göstermiş oldu. Ayrıca, söz konusu düşüş, bu yılın başından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Aynı ayda, iç piyasaya yıllık %51,4 düşüşle 14.014 adet ve dış piyasalara ise yıllık %89 artışla 6.430 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ekskavatör satışları yıllık %7,66 artışla 318.746 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yıllık %2,49 düşüşle 258.934 adet ve dış piyasalara ise yıllık %95,9 artışla 59.812 adet satış yapıldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Ara

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %4,4 düştü
13 Ara

Baosteel karbon salımını azaltmak amacıyla eylem planı hazırladı
07 Ara

Çin’de ticari konut satışları 2022’de düşecek, fiyatlar %2-3,5 artacak
06 Ara

Çin’de 2022 yılı için ilk uzun vadeli kömür tedarik sözleşmesini imzalandı
03 Ara

Çin’de otomobil satışlarının Kasım ayında %5,9 artması bekleniyor