Çin’de ekskavatör satışları Kasım ayında %15,8 arttı

Perşembe, 08 Aralık 2022 11:17:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Kasım ayında yıllık %15,8 artışla 23.680 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %2,74 artışla 14.398 adet, dış piyasalara ise yıllık %44,4 artışla 9.282 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %43,7 düşüşle 145.738 adet ve dış piyasalara yıllık %64,9 artışla 98.739 adet olmak üzere yıllık %23,3 düşerek 244.477 adede geriledi.