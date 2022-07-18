Çin’de ekskavatör satışları Haziran ayında %10,1 düştü

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 11:40:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Haziran ayında yıllık %10,1 düşüşle 20.761 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %35 düşüşle 11.027 adet ve dış piyasalara ise yıllık %58,4 artışla 9.734 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %52,94 düşüşle 91.124 adet ve dış piyasalara yıllık %72 artışla 51.970 adet olmak üzere yıllık %36 düşerek 143.094 adede geriledi.